Festa scudetto: Usa lanciano Security Alert per i turisti americani In vista dell'evento del 27 aprile consigli per i visitatori statunitensi a Napoli

Per la festa scudetto el Napoli il Consolato americano ha emanato un'allerta per i propri connazionali che in queso momento sono in città per lavoro o turismo.

E' apparso infatti in queste ore un Security Alert sulla pagina ufficiale di U.S. Consulate General Naples per la data del 27 aprile 2023.

Nel testo si fa riferimento ai "Grandi festeggiamenti previsti in tutta la città a fine aprile-inizio maggio quando il S.S.C. Il Napoli vince matematicamente il campionato di Serie A". Il Consolato americano spiega: "È prevista anche una seconda celebrazione formale a conclusione della stagione calcistica all'inizio di giugno. Le celebrazioni spontanee potrebbero durare più giorni e ci sarà un corrispondente aumento di grandi raduni pubblici, traffico intenso o chiusure stradali, uso significativo di fuochi d'artificio e consumo di alcol in tutta la città. I grandi raduni pubblici, il traffico intenso e le probabili chiusure stradali causeranno notevoli ritardi negli spostamenti da e verso il lavoro, le scuole, gli aeroporti e le stazioni ferroviarie"

Poi i consigli per i visitatori/turisti di Napoli. Azioni da intraprendere: "Come sempre, si ricorda ai cittadini americani di: usare cautela, specialmente nelle vicinanze o prendere parte a un grande raduno che potrebbe potenzialmente diventare indisciplinato o violento. Utilizza una buona consapevolezza della situazione, mantieni il controllo degli effetti personali e cerca di lasciare immediatamente qualsiasi area violenta. Monitora i media locali e gli avvisi di sicurezza per gli aggiornamenti"

Seguono le indicazioni per tenersi aggiornatisulle pagine ufficiali del Comune di Napoli.