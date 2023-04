Festa Scudetto, a Napoli spunta il cimitero delle squadre di Serie A La scritta: vi abbiamo messo in croce

Un cimitero per le squadre di Serie A, per un fine campionato da trionfo per il Napoli Calcio. Un'area adibita a vero e proprio cimitero, con all'interno una bara e diverse croci, tutte in "rappresentanza" della diverse quadre di calcio della Sera A avversarie del Napoli è spuntato all'interno delle Case Nuove, il rione a due passi dalla Ferrovia che si trova incastrato tra la zona Ferrovia e la Piazza del Mercato.

In tanti, alla scoperta di questo piccolo "cimitero", vi si stanno recando in queste ore per una foto o un selfie. "Per l'Italia intera un dolore atroce: dopo tanti anni vi abbiamo messo in croce", si legge sullo striscione. Sulle croci, gli stessi delle squadre della massima serie di quest'anno, mentre sulla bara vera e propria sono presenti anche tre bandiere in rappresentanza di Juve, Milan e Inter, le tre squadre che più di tutte erano partite con i favori del pronostico per la vittoria del campionato.

Quello della bara è uno dei "tradizionali" sfottò del popolo napoletano verso gli avversari sportivi. Era capitato già nel 2006, durante i festeggiamenti dell'Italia campione del Mondo (in quel caso, verso la Francia), mentre per le competizioni di club gli avversari più "gettonati" sono proprio Juventus, Inter e Milan, le avversarie maggiori per la corsa scudetto.