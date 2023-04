Festa scudetto Napoli, ecco le ordinanze e i divieti Gli ospedali potenziano i servizi di emergenza

Napoli è in fibrillazione. Alla vigilia della domenica che potrebbe assegnare matematicamente il terzo scudetto al Napoli si mettono a punto gli ultimi punti del piano straordinario per la sicurezza.

Ordinanze e divieti a go go che hanno scatenato anche qualche polemica. Si parte con la maxi isola pedonale che scatta dalle 14 di domani. Oltre 350 vigili urbani sorveglieranno i 91 varchi in prossimità della zona rossa. In strada in arrivo duemila agenti.

Il sindaco Manfredi ha ha disposto una seire di divieti tra questi la vendita di fuochi d'artificio e bevande in vetro. Divieto di vendita, con esclusione del servizio al tavolo, di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali di Napoli dalle ore 12 di domenica 30 aprile alla ore 12 di lunedì 1 maggio.

Sul fronte trasporti, dopo giorni di riunioni fiume, in caso di vittoria matematica, scatta l'apertura no stop delle funicolari Centrale e Montesano e della Metro Linea 1. otto i treni in funzione che passeranno ogni 5 minuti.

Anche Eav prolunga l'orario fino alla mezzanotte e più corse per Alibus.

Anche gli ospedali napoletani si preparano alla festa: il Cardarelli illumina la facciata di azzurro e potenzia i servizi di emergenza.

Sabato 29 e domenica 30 aprile dalle 20.00 alle 24.00 la facciata monumentale dell'ospedale di Napolisarà illuminata da fasci di luce azzurri per celebrare la sfida della squadra della città. Domenica 30 aprile, invece, a partire dal turno delle 14 i servizi di emergenza vedranno un potenziamento con il raddoppio del personale ortopedico presso il Pronto Soccorso e la disponibilità di cinque medici in più presso i reparti che potranno accorrere in caso di necessità. Il personale infermieristico sarà potenziato in base alle necessità, avvalendosi degli infermieri di supporto sempre disponibili in Azienda.