Festa Napoli, Nappi: Manfredi e De Luca seguano esempio Consolato Usa La città partenopea, la Campania e il Sud attendono questo primato da 33 anni.

"Simpatico e apprezzabile il gesto del Consolato Usa di Napoli, che ha addobbato la propria sede con dei festoni per celebrare il terzo scudetto degli azzurri oggi, come ci auguriamo, o al più presto, come la scaramanzia partenopea impone.

La città partenopea, la Campania e il Sud attendono questo primato da 33 anni. Il sindaco di Napoli e il presidente della Regione seguano l'esempio del Consolato americano e si attivino per dare un segno visibile di partecipazione, meno ingessato, ad un evento che accomuna tutto il Meridione ed è simbolo di orgoglio per la nostra terra". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.