Napoli-Salernitana: 4 denunciati, avviata la procedura del Daspo Controlli e sanzioni nell'ambito dell'attività di filtraggio nell'area dello stadio "Maradona"

Quattro persone, dell'età compresa tra i 21 e i 48 anni, sono state denunciate dalla Polizia di Stato in occasione del match Napoli-Salernitana, giocata ieri al "Maradona" perché in possesso di fumogeni. È stata avviata la procedura finalizzata all'emissione del Daspo. Inoltre, nel corso dell'attività di filraggio per l'accesso all'impianto sportivo, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questure per l'ordine e la sicurezza nell'area dello stadio, sono state sanzionate 7 persone per violazione del regolamento d'uso, di cui 2 per aver tentato di accedere senza biglietto e 5 trovate in possesso di sostanza stupefascente e sanzionate anche amministrativamente. Sono stati ritirati 19 biglietti per sospetta irregolarità con le verifiche effettuate grazie all'utilizzo dei lettori ottici portatili. Sono state anche rimosse 30 auto in sosta vietata.