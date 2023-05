Primo maggio, Tipaldi (Cisl): A Napoli tasso di occupazione più basso d'Italia Il segretario della Cisl chiude la manifestazione dei sinddacati a Piazza Mercato

Precariato, sicurezza nei luoghi di lavoro, discriminazione legata al genere e all'età, occupazione giovanile: questi i temi al centro dell’intervento di Gianpiero Tipaldi, segretario generale della Cisl di Napoli che a nome di Cgil e Uil ha chiuso il comizio di piazza Mercato nel Primo Maggio dedicato ai 75 anni della Costituzione.

“E’ un Primo Maggio importante perché il lavoro al di là degli annunci deve diventare una priorità assoluta anche nell’agenda della politica e del Governo. Purtroppo a Napoli e nella sua provincia - ha affermato Tipaldi – il lavoro continua ad essere precario soprattutto per giovani e donne, nonostante siano stati registrati dei segnali di ripresa per quel che riguarda l’occupazione a tempo indeterminato. Ricordiamo a noi stessi che il tasso dei lavoratori occupati in Campania e nell' area metropolitana di Napoli è tra i più bassi d' Italia con un 34,1 % nel capoluogo".

"Il tema del lavoro deve essere assunto come tema centrale dalle istituzioni e dalle imprese per creare una buona e stabile occupazione, con la programmazione di interventi e attraverso le risorse che abbiamo a disposizione, calibrando l’offerta formativa in modo adeguato per individuare le competenze di cui ha bisogno il mercato e coinvolgendo i tanti giovani che oggi non studiano, non lavorano e non cercano una occupazione. Non va certo meglio per i pensionati che non ce la fanno con l'assegno troppo basso, per le famiglie a basso reddito che vanno salvaguardate insieme ai nuovi poveri che la pandemia prima, la guerra e il caro bollette poi non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Ovviamente creare lavoro vuol dire un’occupazione con diritti e dignità, con tutele vere a partire dalla prima tutela che deve essere la sicurezza che non può essere un costo ma un grande investimento. Il Primo Maggio – ha poi ricordato Tipaldi- apre un mese di mobilitazioni dei sindacati in tutt’Italia con tre eventi a Bologna, Milano e Napoli il 20 maggio, per presentare le proposte su lavoro e diritti. Sarà l’occasione, ha concluso, per chiedere “una nuova stagione del lavoro e dei diritti. Per ottenere quelle risposte e quei cambiamenti strutturali che lavoratori, lavoratrici, famiglie, pensionati, disoccupati attendono da tempo”.