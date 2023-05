Udinese - Napoli: verso la conferma dell'orario. Si studia il piano sicurezza Possibile che il rientro degli azzurri slitti a venerdì. Domani vertice in Prefettura

Sale l'attesa per Udinese – Napoli, con i tifosi azzurri ormai ben pronti a festeggiare i propri beniamini dopo la delusione di ieri, che attendono decisioni ufficiali per la gara in Friuli che potrebbe consegnare lo scudetto.

Scudetto che tecnicamente potrebbe arrivare anche mercoledì: se la Lazio non vincesse col Sassuolo il Napoli sarebbe campione d'Italia senza neppure scendere in campo. Ma in campo ovviamente al Friuli di Udine deve scenderci: quando? Ad ora l'ipotesi che si va facendo strada è quella della conferma della gara alle 20 e 45: un anticipo della gara alle 18 o alle 18 e 30 o addirittura di un rinvio.

Nel caso la gara rimanesse confermata per le 20 e 45 allora gli azzurri potrebbero non far ritorno a Capodichino immediatamente dopo la gara, ma arriverebbero nella mattinata di venerdì, per evitare di paralizzare l'area dell'aeroporto come accaduto nella sera di Juventus – Napoli.

In ogni caso domani ci sarà una riunione in prefettura ad Udine anche per organizzare i servizi per i numerosi tifosi napoletani che saranno ad Udine, mentre un Comitato per l'ordine e la sicurezza si terrà a Napoli, e parteciperà anche il Sindaco Manfredi, per mettere a punto i dettagli del piano sicurezza in caso di festa. Quasi scontato un nuovo blocco traffico in serata, possibile anche lo stop ai mezzi pubblici per la festa: i tifosi che vorranno recarsi in centro a festeggiare dovranno andare a piedi.