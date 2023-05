Udinese - Napoli, chiesto il prolungamento degli orari di trasporto Simeone: Necessario per consentire ai tifosi di rientrare a casa senza problemi

Il presidente della Commissione Infrastrutture e mobilità del Comune di Napoli, Nino Simeone, ha avanzato ufficialmente richiesta al sindaco e al prefetto, per il prolungamento dell’orario di esercizio dei mezzi di trasporto pubblico in occasione dell’incontro calcistico Udinese – Napoli.

"Con riferimento alla decisione di aprire lo stadio Maradona, nella serata del 4 maggio p.v., per consentire ai tifosi di seguire sui maxi-schermi la diretta dell’incontro di calcio tra il Napoli e l’Udinese, dalle ore 20:45 alle ore 23:00 circa, ed al conseguente piano di sicurezza e mobilità, predisposto per i possibili festeggiamenti spontanei, si chiede di considerare la possibilità di prolungare l’orario di esercizio della Linea 1 e della Linea 2, della Cumana,

della Circumflegrea e della Circumvesuviana, gestite da Ferrovie dello Stato ed EAV, almeno fino alle ore 4:00 del giorno successivo".

"Tale misura - spiega Simeone - si rende, infatti, necessaria, per consentire il rientro presso le proprie abitazioni alle decine di migliaia di tifosi che, verosimilmente, al termine dell’incontro, si riverseranno in strada, non solo nelle aree limitrofe allo stadio, ma in tutta la città, provenienti anche dalla provincia vesuviana, flegrea e casertana"