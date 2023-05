Napoli, festa scudetto, a scuola con i capelli azzurri? Il preside ha detto si La letterina dei piccoli alunni delICS di Secondigliano commuove il dirigente

“Gentile Preside, il giorno 5 maggio, la classe II Ap chiede di poter venire a scuola con i capelli azzurri per festeggiare lo Scudetto tanto atteso del Napoli. Confidiamo nel vostro buon cuore”. Con il disegno di un grande cuore azzurro al posto della parola cuore.

Inizia così la letterina che scritta dagli alunni della classe II AP (bambini di 7 - 8 anni) dell'ICS "Sauro Errico Pascoli" di Secondigliano al dirigente scolastico, Piero De Luca, nella quale si chiede di poter festeggiare il terzo scudetto del Napoli, e di poter andare a scuola con i capelli colorati d'azzurro. Non solo. I piccoli tifosi chiedono nche la possibilità di uscire anticipatamente venerdi 5 maggio, come "regalo" per i festeggiamenti.

"Tutta la classe è venuta stamattina da me in delegazione, portando questa letterina come in “Natale in casa Cupiello” - spiega il preside Piero De Luca, intenerito e commosso da questo gesto al punto che non ha potuto fare a meno di accogliere la richiesta per la gioia di tutti i bambini della scuola di viale della Galassie a Secondigliano, che domani non solo arriveranno in classe tutti con i capelli azzurri, ma ptrnno anche uscire prima per andare a festeggiare, insieme al dirigente ovviamente che è un grande tifoso del Napoli.