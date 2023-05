Ciarambino: la camorra non sporca la bellezza di questa festa e della città Il messaggio del vicepresidente del consiglio regionale della Campania

«Grande gioia per la conquista dello scudetto ma l’ennesimo omicidio di camorra rende una sera di festa dal sapore amaro e dai risvolti drammatici - dichiara Valeria Ciarambino, consigliere regionale del Gruppo Misto e Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania - È stato bellissimo vedere centinaia di famiglie con bambini al seguito riversarsi per le strade e le piazze di Napoli per festeggiare un evento atteso da tre decenni.

Napoli ha dimostrato ancora una volta una coesione insuperabile, ponendo in risalto oltre che la sua bellezza storica e artistica incomparabile, anche la capacità di unirsi.

Quanto accaduto non deve sminuire la gioia dei napoletani e sporcare una festa bellissima e spontanea, ma dimostra per l’ennesima volta che la criminalità organizzata non abbassa mai il tiro e agisce senza alcun timore. E quanto accaduto al pronto soccorso del Cardarelli rafforza ancor più la necessità di inasprire le pene verso chi compie atti criminosi e vandalici a danno delle strutture sanitarie, minando la sicurezza del personale tutto. Sono scene inaccettabili, condotte violente da condannare e perseguire senza clemenza»