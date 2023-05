Scudetto Napoli: anche i semafori celebrano i campioni davanti al San Carlo L'impresa La Semaforica, affidataria del Comune per il servizio, ha donato una copertura 'personalizzata'

Per celebrare il terzo scudetto anche un semaforo, nel cuore di Napoli, si tinge di tricolore e d'azzurro.

L'impresa La Semaforica, affidataria del Comune per il servizio, ha donato una copertura 'personalizzata' ai due semafori posti davanti al teatro San Carlo, tra via Verdi e via Vittorio Emanuele III.