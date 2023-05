Napoli, Stadio Maradona, richiesta di interventi: "Riaprite il terzo anello" Chiuso da 20 anni, la Commissione Infrastrutture invia richiesta di accesso agli atti

Le immagini dello stadio Maradona strapieno hanno fatto il giro del mondo in queste ore, uno stadio incapace di contenere la gioria dei tifosi al punto che si torna a parlare del progetto di ampliamento per riportare la capienza dello Stadio di Napoli attorno ai 70mila posti. Per ora solo un'ipotesi ma il Comune di Napoli che detiene la proprietà dell'impianto ci sta pensando. Lo ha confermato lo stesso sindaco Gaetano Manfredi nelle ore successive alla festa scudetto del Napoli.

Servono interventi strutturali in particolare per la riapertura del terzo anello, chiuso ormai da 20 anni. A chiederlo in maniera formale è la stessa commissione Infrastrutture guidata dal consigliere Nino Simeone che ha trasmesso agli uffici competenti una richiesta di accesso agli atti amministrativi, per conoscere ufficialmente le motivazioni che hanno causato l’inutilizzo, in questi circa 20 anni, del terzo anello dello stadio Maradona.

"Alla luce dell’enorme e sentita partecipazione dei tifosi napoletani alla vittoria dello scudetto, è emersa nuovamente la criticità dovuta alla capienza dello stadio Maradona, oramai divenuta insufficiente a soddisfare le numerosissime richieste dei tifosi - spiega Simeone - Si chiede, pertanto, di valutare la possibilità di realizzare interventi strutturali che, da prime indiscrezioni, non sembrerebbero essere eccessivamente complessi ed onerosi, finalizzati alla messa in sicurezza ed alla riapertura del “terzo anello” superiore dell’impianto sportivo di Fuorigrotta.

Tale intervento consentirebbe, infatti, di recuperare all’incirca ulteriori 10mila posti a sedere che, in previsione dell’aumento della domanda in vista della prossima stagione calcistica e tenuto conto che l’impianto di Fuorigrotta ospiterà, oltre alle partite di campionato, anche le squadre europee per gli incontri di Champions League.

Va considerato, inoltre, che i costi sostenuti dall’Amministrazione comunale per la realizzazione di questa opera, insieme alla sistemazione del parcheggio sotterraneo, altra area attualmente in disuso, sarebbero ammortizzati in brevissimo tempo, mediante i maggiori introiti generati dagli incassi" conclude Il presidente della commissione.