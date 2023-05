Monaldi: screening gratuiti contro il tumore al seno nelle giovani donne Presa in carico globale da visita senologica a diagnostica

Proseguono le iniziative in rosa dell'Azienda Ospedaliera dei Colli. Giovedì 18 Maggio, nell'ambito degli incontri dedicati alla salute delle donne, si terrà, presso il Centro ricerche cardiologiche dell'Ospedale Monaldi, una giornata di screening gratuito del tumore al seno nelle giovani donne.L'iniziativa, fortemente voluta dalla direzione strategica dell'Azienda, è promossa dalla Uosd Diagnostica Senologica Integrata (responsabile il dott. Sergio Piccolo) e dalla Uos di Senologia Chirurgica (responsabile la dott.ssa Lucia Miranda) ed è indirizzata alle giovani donne che non rientrano nei programmi di screening previsti dal servizio sanitario nazionale. Nel corso della giornata, dalle 9.30 alle 16.30, saranno effettuate visite senologiche gratuite integrate da ecografia e consulenza per un eventuale test genetico.

Alle 10.30, inoltre, dopo i saluti del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino, i chirurghi senologi, Lucia Miranda e Clotilde Crovella, i radiologi, Sergio Piccolo e Santa Daniele, e gli oncologi, Vincenzo Montesarchio e Francesca Caputo, saranno a disposizione delle persone presenti per colloqui e per rispondere a eventuali domande. Sarà inoltre possibile incontrare nutrizionisti, psicologi e genetisti che fanno parte del team multidisciplinare che si occupa dei tumori della mammella presso l'Azienda Ospedaliera dei Colli. Previsto anche un momento di confronto con le giovani donne che hanno incontrato un carcinoma mammario e che porteranno la loro testimonianza.

L'Ospedale Monaldi offre una presa in carico globale, dalla visita senologica alla diagnostica, con la possibilità di effettuare anche la mammografia in 3D, la risonanza magnetica , in caso di dubbio diagnostico, la biopsia stereotassica ecoguidata. Anche dal punto di vista chirurgico, se possibile, si cercano di integrare tecniche videoassistite e mininvasive con l'obiettivo, sempre, di effettuare un intervento che asporti il ??tumore nel modo più corretto, puntando anche sulla qualità della vita dei pazienti e sul miglior risultato estetico, grazie a tecniche di chirurgia oncoplastica.