Bob il "sindaco dei cani" di San Sebastiano morto investito: l'addio della città Borrelli: "Chi lo ha ucciso deve essere punito. Una statua alla memoria di Bob"

Bob, il "sindaco" dei cani di San Sebastiano al Vesuvio è morto dopo essere stato investito. Tutta la città gli ha dato l’estremo saluto con i manifesti funebri. A San Sebastiano al Vesuvio, Bob era un cane amato da tutti, adottato dall’intera cittadinanza, era infatti conosciuto come “il sindaco dei cani di San Sebastiano al Vesuvio”. Ora Bob non c’è più, inizialmente si era pensato ad un avvelenamento, fenomeno dilagante in questo periodo ai danni dei randagi.

L’autopsia, però, dice altro: Bob è morto a causa di un forte impatto, è stato investito e non è stato soccorso.

“Chi fa del male o non presta soccorso ad un animale è un vigliacco. Bob diventerà il simbolo della lotta alla violenza sugli animali, verrà realizzata una statua in omaggio alla sua memoria.” Così il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Oggi tutta la città piange il suo cane "Sindaco" e gli dedica un manifesto funebre.

“La violenza sugli animali diventa sempre più frequente e spietata, per questo chiediamo giustizia. Chi fa del male agli animali e non gli presta soccorso è un vigliacco e merita tutto il nostro disprezzo - continua Borrelli - chiedo con forza che chi ha investito Bob, senza prestargli soccorso, venga presto individuato e punito. Chi si comporta in questo modo è un pericolo per tutti.