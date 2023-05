Napoli, attivisti clima contro ministro Sangiuliano: Fuori fascisti dall'ateneo I gruppi di attivisti contestano l'invito, l'Unina darà il titolo di laureato illustre al ministro

Un gruppo di attivisti per il clima ha protestato questa mattina davanti alla sede centrale dell'Università Federico II di Napoli contro la presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha tenuto una lectio magistralis sul tema "Cultura di massa e politica culturale".

Gli attivisti hanno esposto uno striscione con la scritta "Quale cultura su un pianeta che muore?" e "Fuori i fascisti dall'università". L'ingresso degli attivisti nell'ateneo è stato impedito dalla presenza di un cordone delle forze dell'ordine.

"Crediamo che il rettore stia mettendo in campo un'operazione vergognosa, dando spazio all'interno della Federico II agli esponenti del governo più a destra della storia della Repubblica. E' questa l'università che vogliamo?", domandano gli attivisti in una nota. "Gennaro Sangiuliano non soltanto è un rappresentante della destra più estrema e vile che questo paese abbia mai conosciuto, è anche quello che ha promosso più di altri il decreto cosiddetto 'ecovandali'. Ci domandiamo - prosegue la nota - che cosa ne sarà dei monumenti che il ministro dice di voler tutelare quando la crisi climatica si paleserà in tutti i suoi drammatici aspetti, come è accaduto e sta tuttora accadendo in Emilia Romagna". Alla contestazione hanno preso parte gli attivisti di Fridays For Future Napoli, Lea ClimaX, Link, Mezzocannone Occupato, Ex Opg e Animal Save insieme ai comitati di Napoli Est schierati "contro la costruzione del deposito di gas naturale liquefatto a San Giovanni a Teduccio, sulla cui costruzione - sottolineano - l'ultimo ok spetta proprio alla soprintendenza in rappresentanza del dicastero presieduto da Sangiuliano".

A Sangiuliano titolo "Laureato illustre" da Federico II Napoli



Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano venerdì 9 giugno riceverà dall'Università Federico II di Napoli il titolo di "Laureato illustre". Ad annunciare la notizia è Matteo Lorito, rettore della Federico II. Il professore, durante il suo intervento introduttivo alla lectio magistralis del ministro che si sta svolgendo questa mattina nell'aula Pessina del Dipartimento di Giurisprudenza dell'ateneo federiciano, ne ha spiegato il motivo: "Sangiuliano sarà insignito di questo titolo onorifico per le sue attività giornalistiche. Il suo era un nome che era già in pectore prima che diventasse ministro e non ha nulla a che vedere con questa sua carica ulteriore. E' stato direttore del Tg2 per tanti anni e ha fatto tante cose, la sua qualità ed eccellenza professionale era già sotto gli occhi di tutti" conclude Lorito.