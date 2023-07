San Giorgio a Cremano, addio a Fulvio. "Siamo qui perché Dio è un ricercatore" Ultimo saluto al 25enne morto bruciato nell'auto prototipo in tangenziale

Si stanno celebrando, nella chiesa di S. Maria del Carmine a San Giorgio a Cremano (Napoli), i funerali di Fulvio Filace, il laureando 25enne rimasto gravemente ferito nello scoppio dell'auto-prototipo sulla Tangenziale di Napoli e poi successivamente morto in ospedale.

"Stiamo qui perché Dio è un ricercatore", ha detto in un passaggio dell' omelia il sacerdote Orlando Esposito stringendosi al dolore dei familiari. "Uno che non si ferma dinanzi alla morte, alla morte che inquina, che sporca la vita, ma Dio studia, sperimenta, ama, crea salvezza e trasforma il morire in una energia di vita per sempre". Presenti, tra gli altri, il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, amici di Fulvio e tanti cittadini. Lunedì scorso la ricercatrice del Cnr Maria Vittoria Prati che era alla guida dell' auto era deceduta dopo alcuni giorni di ricovero.

Un minuto di silenzio all'Università per ricordare il giovane ricercatore

Anche all'Università hanno voluto ricordare con un minuto di silenzio lo studente Fulvio Filace e la professoressa Maria Vittoria Prati del CNR morti a distanza di 24 ore a causa delle gravi ustioni riportate a causa dello scoppio in Tangenziale di un veicolo prototipo a basso impatto ambientale. Li hanno ricordati così la professoressa Adele Caldarelli e il professore Renato Briganti nel giorno della consegna degli attestati della chiusura del corso di Finanza Etica a Monte Sant’Angelo.

Omicidio e incendio, per il momento a carico di ignoti, sono i reati sui quali la Procura della Repubblica di Napoli sta lavorando, dopo aver delegato gli accertamenti ai Carabinieri. I militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Napoli insieme con il Ris di Roma dovranno individuare qualsiasi elemento utile sulle cause dell’esplosione della vettura.