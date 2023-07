Napoli, stanziati 1,6 milioni per rischio idrogeologico e vulcanico Simeone: "E' un primo passo importante. Ora campagna informativa nelle scuole"

L'amministrazione del Comune di Napoli guidata da Gaetano manfredi ha stanziato risorse per oltre 1 milione e mezzo di euro nel Bilancio di Previsione 2023-2025 per la Protezione Civile. Di queste, 350mila euro sono destinati all’Aggiornamento del Piano Generale per il rischio idrogeologico e idraulico, e 450mila euro sono previsti per dotare, finalmente, anche Napoli di un Piano di esodo comunale per il rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei.

"Si tratta di un primo passo, ma necessario per un territorio come il nostro, che finora non disponeva di misure del genere - spiega Nino Simeone presidente della commissione infrastrutture e protezione civile del Consiglio comunale di Napoli - Inoltre, chiederò che siano stanziati ulteriori finanziamenti, per promuovere una massiccia campagna di informazione e di sensibilizzazione sul rischio vulcanico e sismico all’interno delle scuole di ogni municipalità, perché ogni famiglia deve sapere come comportarsi in caso di eventi del genere. A tal proposito - continua Simeone - ho già ricevuto la disponibilità del Sindaco per avviare, tramite gli Uffici della Comunicazione, la predisposizione e l’eventuale stampa di apposite brochure esplicative da distribuire negli istituti scolastici: è fondamentale che tutti i cittadini, anche i più giovani, siano educati ed informati sui comportamenti da adottare in caso di pericolo".

Simeone assicura il proprio impegno anche per garantire adeguati contributi/rimborsi alle numerose associazioni di volontariato napoletane che svolgono attività di prevenzione e protezione civile su tutto il territorio, "Perché il loro supporto è prezioso, in molti casi fondamentale, soprattutto nei momenti di criticità. Ritengo che questo sia un atto dovuto, poiché è essenziale puntare su un’adeguata prevenzione, come insegna anche l’esperienza di altri Paesi: conoscere i potenziali rischi e prevederne una corretta gestione è indispensabile affinché la cittadinanza non si trovi impreparata in caso di eventi pericolosi. Naturalmente tutti noi ci auguriamo che non ve ne sia mai il bisogno, ma nulla può essere lasciato all’improvvisazione e non ci si può affidare solo alla buona sorte!" conclude Simeone