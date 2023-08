Capitale europea dello sport, Napoli finalista con Saragozza A ottobre la visita in città della Commissione dell'Aces

Capitale europea dello sport Napoli finalista. A ottobre la visita in città dei componenti della commissione internazionale Aces. ACES Europe ha individuato le due città finaliste, Napoli appunto e Saragozza. Ultimo fondamentale passaggio in vista della designazione sarà la visita che i membri della Commissione internazionale ACES effettueranno a Napoli, dal 26 al 29 ottobre prossimi, per valutare gli aspetti logistici e operativi.

Le risultanze del report presentato dall’Università di Kosice, che è stato alla base dell’individuazione delle finaliste da parte di ACES Europe, riconoscono la validità della candidatura presentata da Napoli e, in particolare, il possesso dei requisiti legati a progetti che seguono i principi etici dello sport. Il titolo di Capitale europea dello sport impegna la città designata ad organizzare almeno 36 eventi di rilevanza nazionale e internazionale.