Il ministro Piantedosi per Piazza del Plebiscito: Napoli importante per il Paese Il titolare del Viminale in prefettura all'accordo per la valorizzazione dell'area e del colonnato

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Napoli, in prefettura, per la sottoscrizione dell'accordo per la valorizzazione, la riqualificazione e la gestione unitaria del complesso di piazza del Plebiscito e dei suoi spazi ipogei.

Hanno firmato l'intesa il direttore centrale degli Affari dei culti e per l'Amministrazione del Fondo Edifici di culto (Fec) del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del ministero, Fabrizio Gallo, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il direttore generale dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, e il direttore generale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, Luigi La Rocca.

Presenti, tra gli altri, il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro e l'assessore della regione Campania a Sicurezza, Legalita`, Immigrazione Mario Morcone.

L’accordo ha lo scopo di promuovere la gestione unitaria delle attività connesse alla riqualificazione di piazza del Plebiscito, del colonnato, degli spazi ipogei e dei locali del Fondo Edifici di Culto, realizzando interventi di manutenzione e restauro del colonnato e degli edifici retrostanti, e di illuminazione diffusa, al fine di valorizzare l’intera area e consentirne una piena fruizione da parte dei cittadini.

"Pensiamo che questo accordo di valorizzazione di piazza Plebiscito sia per Napoli un passaggio importante. E' un progetto partito da lontano e riteniamo che il tema della riqualificazione urbana sia strettamente connesso alla sicurezza" Ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, aprendo la conferenza di presentazione. "Piazza Plebiscito è una piazza bellissima - ha aggiunto - che dobbiamo riportare agli antichi splendori. L'accordo di oggi è la prosecuzione di alcune intese già siglate negli anni precedenti. E' un accordo in cui ci sono più istituzioni in campo per una regia unitaria per portare a compimento quello che necessariamente va fatto per Napoli , perché piazza del Plebiscito è un biglietto da visita. che in questo periodo è capitale del turismo".



Piantedosi, Napoli molto importante per il sistema Paese



"Napoli è molto importante per il sistema Paese, è un asset importante del sistema Paese e sempre più spesso deve candidarsi ad essere esempio e portatrice di progettualità di tutte le forme di progettazione . i napoletani". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenuto nella sede della Prefettura diNapoli alla firma dell'accordo per la riqualificazione dell'area di piazza Plebiscito e in particolare del colonnato.