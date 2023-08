Plebiscito, Confapi: accordo ottimo risultato, piazza al centro del rilancio ll presidente di Napoli, Raffaele Marrone: evidente cambio di passo sulle criticità del territorio

«L’accordo per la valorizzazione la riqualificazione e la gestione unitaria del Complesso di Piazza del Plebiscito a Napoli e dei suoi spazi Ipogei sottoscritto questo pomeriggio rappresenta un ottimo risultato per la città.

La svolta

Grazie al grande lavoro svolto del prefetto Claudio Palomba, si è riusciti a mettere allo stesso tavolo i rappresentanti di tante istituzioni, anche ecclesiastiche, e sviluppare un piano che rilanci l’economia e la vivibilità della piazza più amata di Napoli, dai napoletani e non solo».

La soddisfazione

Così Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli in relazione all’evento che ha visto protagonisti il Fec (Fondo edifici culto), il Comune di Napoli, l’agenzia del demanio e la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Napoli.

«Il Comune di Napoli, grazie all’impegno e al lavoro messo in campo dal sindaco, sta determinando un evidente cambio di passo nell’affrontare le criticità del nostro territorio dal punto di vista della sostenibilità e della riqualificazione di aree di grande valore strategico – ha concluso Marrone -. Come rappresentanti del mondo imprenditoriale, non possiamo che essere soddisfatti dei risultati finora raggiunti dall’amministrazione comunale perché una Napoli più sicura, più attraente e più bella è certamente anche una Napoli più competitiva dal punto di vista economico».