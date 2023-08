Napoli: "Immobile al circolo tennis a canone irrisorio", Maresca accusa Manfredi Il leader dell'opposizione all'attacco: delibera estiva come ai vecchi tempi della prima repubblica

"Oggi ho espresso in Commissione Bilancio comunale serie riserve sulla delibera con cui l'amministrazione Manfredi ha dato in concessione per 30 anni ad un canone irrisorio ( 20.000 euro al mese) l'immobile di pregio sul lungomare al Circolo Tennis. Vero è che lo sport è fondamentale e va riconosciuto merito ai circoli napoletani che lo promuovono, ma non per questo si possono svendere i beni del comune o fare regali agli amici degli amici".

Così, in una nota, Catello Maresca. "Una delibera estiva come ai vecchi tempi della prima repubblica. È la solita politica che predica bene e si lamenta per i mancati introiti e i finanziamenti statali ridotti e razzola male - spiega - Nel nostro caso Manfredi e i suoi razzolano malissimo perché hanno aumentato tutte le tasse possibili (aliquota irpef e tari su tutte) e fanno regali ai circoli che notoriamente non annoverano tra i loro soci persone propriamente disagiate. È davvero una vergogna, oltre che una vicenda dai contorni legali tutti da approfondire. Ho sollevato oggi in commissione le questioni più eclatanti: si passa da un regime di locazione ad uno di concessione in uso, inoltre si stabilisce una durata lunghissima (30 anni) e si fissa un canone sproporzionato rispetto al valore dell'immobile e non si stabiliscono ( almeno così sembra, ma sarà un errore) misure di adeguamento automatico del canone. Inoltre, si è deciso di stipulare l'accordo in tutta fretta senza neanche attendere la definizione della vertenza precedente in cui il circolo risultava moroso". "Poveri noi napoletani che siamo passati dalla padella alla brace", conclude.