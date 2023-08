Reddito di cittadinanza, esplode la nuova protesta: cori contro il Governo Marcia su Napoli e proteste

Si è conclusa dinanzi alla sede della Regione Campania, a via Santa Lucia, la manifestazione che ha visto in mattinata scendere lungo le vie di Napoli circa trecento persone per reclamare il lavoro e protestare per i tagli alla misura del reddito di cittadinanza. Anche davanti al palazzo della Regione - come in precedenza - i manifestanti hanno scandito cori ed esposto i loro striscioni. Il corteo era partito alle 11 da piazza del Gesù per poi attraversare il centro storico, via Mezzocannone, Corso Umberto, via Acton, fino ad approdare a piazza Municipio e quindi a Santa Lucia. Lungo il percorso cori e insulti all'indirizzo del Governo e l'attuazione di tre blocchi stradali, sia pure di breve durata e con impatto minimo sulla circolazione. Il corteo è stato scortato da un drappello di poliziotti. Non si sono registrati disordini o momenti di tensione.