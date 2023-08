Domani a Napoli la nave Emergency con 76 migranti, a bordo bimba di 7 mesi Erano su un barcone di legno sovraccarico, salvati dalla Life Support

Arriveranno domani a Napoli settantasei migranti salvati in mare: tra loro sette donne, 24 bambini di cui la metà «minori non accompagnati» scampati all’ennesima strage in mare. A soccorrerli la nave Life Support di Emergency che venerdì sera ha avvicinato la barca in legno di circa dodici metri dove i migranti erano stipati e che si trovava in difficoltà nelle acque internazionali in zona Maltese. Sono partiti dalla Libia, tra Tripoli e Zuwara. Tra i naufraghi, provenienti da Egitto, Eritrea, Etiopia e Siria, anche una bambina di soli 7 mesi. Erano su una barca di legno sovraccarica quando la Life Support li ha avvistati. Dopo aver concluso le operazioni e aver informato le autorità, Emergency ha chiesto dove sbarcare i naufraghi e l’Mrcc (il centro di coordinamento dei salvataggi della Marina Militare) ha assegnato il porto di Napoli, dove l’arrivo in banchina è previsto per domani mattina.

Si tratta della decima missione nel Mediterraneo Centrale per la Life Support, che può contare su un team di bordo di 28 attivisti altamente specializzati, tra marittimi, medici, mediatori e rescuers (i soccorritori esperti) e, finora, ha tratto in salvo 943 persone. Fortunatamente per quest’ultima missione che si concluderà a Napoli, non ci sono casi critici tra i migranti salvati anche se alcuni dei naufraghi soccorsi presentano segni di bruciature dovute alla miscela di acqua salata e carburante a cui sono stati a contatto per ore.