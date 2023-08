Napoli, Sorrentino gira a Mappatella, spiaggia off limits: l'ira di Borrelli Europa Verde: “Divieto stabilito dalla Capitaneria di Porto, sia subito revocato

“In seguito alla nostra richiesta formulata al Comune di rivedere il divieto di accesso per tre giorni a Rotonda Diaz e lido Mappatella per consentire le riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino, abbiamo avuto risposta dall’amministrazione che ha precisato di aver emanato solo un’ordinanza che prevede il transito pedonale in quel tratto di Lungomare in modalità stop and go. Vale a dire con blocco del transito pedonale limitatamente ai momenti di registrazione delle scene. Il divieto di accesso alla spiaggia libera della Rotonda Diaz conosciuto come Mappatella beach, che penalizza oltremodo cittadini e turisti proprio nella settimana di Ferragosto, è stato disposto dalla Capitaneria di Porto. Chiediamo che questo provvedimento sia subito revocato e ridiscusso nelle modalità, a nostro parere eccessive, con la produzione del film e i rappresentanti dei fruitori del lido”. Queste le parole del deputato Francesco Emilio Borrelli e dei consiglieri municipali di Europa Verde Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci che stanno seguendo la vicenda.