La nave di Emergency in arrivo a Napoli: "Hanno subito violenze di ogni tipo" Il comandante della Life Support: "Ci sono volute più di sei ore per portarli in salvo"

La Life Support di EMERGENCY sbarcherà domani, lunedì 14 agosto, a Napoli i 76 naufraghi soccorsi in acque internazionali in zona SAR Maltese. L'arrivo nel porto di Napoli è previsto domani mattina alle 7. A sbarco concluso, la Life Support si sposterà ad Augusta per fare rifornimenti e prepararsi alla missione successiva.

“Ci è stato subito assegnato dalle autorità competenti il porto di Napoli per lo sbarco dei 76 naufraghi a bordo della Life Support – spiega Domenico Pugliese, comandante della nave –. La banchina che ci è stata assegnata nel porto di Napoli, l'unica attrezzata per lo sbarco dei naufraghi, dovrà essere liberata una volta concluse le operazioni per essere disponibile alla capitaneria di porto. Di conseguenza a sbarco terminato la Life Support si sposterà al porto di Augusta dove verranno effettuati i rifornimenti e il cambio personale previsti a fine missione. Una volta pronti, salperemo da Augusta per la missione 11.”

I 76 naufraghi soccorsi provengono principalmente da Egitto e Siria, ma anche Etiopia ed Eritrea, tutti paesi colpiti da conflitti, instabilità politica ed economica, e insicurezza alimentare. Tra di loro 7 donne e 24 minori, di cui 16 non accompagnati e una bambina di 7 mesi.

“I naufraghi, partiti dalle coste libiche il 10 sera ci hanno raccontato di gravi violazioni dei diritti umani che avvengono quotidianamente nei centri di detenzione libici – racconta Mohamed Hamdi, mediatore culturale a bordo della Life Support –. Queste sono storie che, seppur nella loro individualità, contengono degli elementi comuni alle testimonianze raccolte durante altri soccorsi di naufraghi partiti dalla Libia. Da quello che ci viene raccontato, violenze di ogni tipo, estorsioni, rapimenti ed esecuzioni sommarie sono all'ordine del giorno in Libia e restano impunite.”