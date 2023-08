Nel porto di Napoli concluso lo sbarco dei migranti dalla nave di Emergency Sedici minori non accompagnati e una bimba di 7 mesi. Trasferiti al Covid Residence

Sono sbarcati alle 7 in punto i 76 naufraghi soccorsi dalla nave Life Support di Emergency venerdi scorso al largo delle acque internazionali del Sar maltese. Al molo 21 del varco Pisacane al Porto di Napoli, mentre centinaia di turisti si imbarcavano per le isole diretti verso le località di vacanza per il ferragosto, i 76 migranti provenienti da Eritrea, Etiopia, Egitto e Siria sono arrivati sul suolo italiano con un solo bagaglio: la speranza. Tra di loro 7 donne e 24 minori, di cui 16 non accompagnati e una bambina di 7 mesi.

Le operazioni di sbarco si sono svolte regolarmente, coordinate dalla Prefettura di Napoli con la Protezione civile della Regione Campania. I profughi sono stati trafseriti al Covid Residence di Ponticelli.

«Dopo le verifiche a bordo i migranti saranno portati al Covid residence dell'ospedale del Mare. E da lì - ha spiegato il prefetto vicario Gaetano Cupello - quelli che chiederanno asilo saranno distribuiti in centri di accoglienza tra area Metropolitana di Napoli e altre province della regione». I minori non accompagnati che, come spiega Cupiello, «saranno affidati al Comune di Napoli che li sistemerà in strutture di sua competenza».

A sbarco concluso, la Life Support si sposterà ad Augusta per fare rifornimenti e prepararsi alla missione successiva.