Napoli, Galleria Borbonica tra le attrazioni turistiche più apprezzate in Italia Nella classifica anche il lungomare di Salerno. Delude il Maschio Angioino

La piattaforma di apprendimento Preply ha condotto un'analisi al fine di scoprire quali sono le attrazioni turistiche meno apprezzate in Italia, al fine di aiutare i viaggiatori nella scelta dei luoghi d'interesse da visitare.

Secondo la ricerca, che ha analizzato le recensioni online di più di 3mila siti d'interesse della penisola, l'attrazione turistica meno apprezzata in Italia è la Casa di Giulietta a Verona, che ha lasciato delusi il 50% dei visitatori. Nella classifica delle attrazioni che più hanno deluso i turisti troviamo il Parco divertimenti di Fiabilandia a Rimini e il Parco archeologico della Neapolis di Siracusa, deludenti per il 47% dei visitatori.

L’attrazione turistica che ha riscosso la più alta percentuale di recensioni positive, ben il 97,5% è la Galleria Borbonica di Napoli.



Per aiutare nella scelta dei luoghi da mettere in cima alla lista per un viaggio in Italia e quali invece sono da evitare la piattaforma di apprendimento Preply ha analizzato le recensioni online di più di 3000 luoghi di interesse più popolari al fine di scoprire quali sono le 30 attrazioni turistiche che più deludono di più i visitatori. La classifica è il risultato di una valutazione completa delle recensioni e delle valutazioni su TripAdvisor.

Con ben 68 milioni di turisti all’anno l’Italia è uno dei paesi più visitati al mondo. Le sue bellezze naturali e artistiche, nonché la storia e l’architettura affascinano da sempre i visitatori, sia italiani che stranieri. Tuttavia, non tutti i luoghi d’interesse riscuotono lo stesso successo. L'obiettivo dello studio è quello di esaminare le attrazioni turistiche in base alla loro attrattività e di supportare i viaggiatori nella scelta dei loro programmi di viaggio.

Classifica: Le 15 attrazioni turistiche più deludenti secondo i visitatori, in base all'analisi delle recensioni online. La classifica completa è disponibile qui: https://preply.com/it/blog/attrazioni-turistiche-che-deludono/

Al primo posto troviamo la Casa di Giulietta a Verona. La casa famosa per il dramma di Shakespeare ha lasciato delusi il 50% dei visitatori, infastiditi dalla lunga coda da fare prima di entrare all’interno dell’edificio, spesso anche solo per scattare una foto con la famosa statua al centro del cortile. Tuttavia la città di Verona in sé ha ricevuto recensioni molto positive.

Secondo posto per il parco dei divertimenti Fiabilandia di Rimini che sembra non riscuotere particolarmente successo tra i visitatori, infatti il 47% delle persone che hanno recensito Fiabilandia si è definito deluso, principalmente a causa dell’obsolescenza delle attrazioni. Nonostante i commenti negativi, diversi genitori che hanno visitato il parco lo hanno definito perfetto per passare una bella giornata in famiglia con bambini di tutte le età.

Anche il parco Parco archeologico della Neapolis di Siracusa non ha riscosso molto successo tra i visitatori. Il luogo perfetto dove natura e storia si uniscono per regalare ai visitatori un’esperienza unica nel suo genere sembra non regalare ai visitatori un’esperienza particolarmente positiva, infatti il 47% di loro si è definito insoddisfatto, soprattutto a causa delle code, del prezzo del biglietto di entrata, per alcuni troppo alto in confronto a ciò che si può visitare, e al prezzo delle bevande nei bar nel parco. Tuttavia le recensioni dimostrano quanto i visitatori siano rimasti estasiati dalla bellezza del parco.

Altri luoghi d’interesse che hanno lasciato i visitatori insoddisfatti

Tra i monumenti che più hanno deluso i visitatori troviamo anche la Scalinata di Trinità dei Monti, uno dei luoghi d’interesse più popolari tra i visitatori della città eterna. In particolare il 35% dei visitatori non ha apprezzato quanto la Piazza di Spagna fosse affollata. Il Ponte di Rialto, simbolo della città di Venezia ha lasciato insoddisfatti il 22% dei turisti. Anche in questo caso i turisti hanno sottolineato come il ponte fosse troppo affollato e questo non gli abbia permesso di godere appieno dell’esperienza.

Napoli: Galleria Borbonica la più apprezzata, delusi il 24% dei visitatori del Mascio Angioino

Il 24 % dei visitatori è invece rimasto deluso dalla visita di Castel Nuovo a Napoli: secondo le recensioni la visita al Maschio Angioino sarebbe troppo costosa e non ne varrebbe la pena.

Un’attrazione turistica che ha riscosso molto successo tra i visitatori, ricevendo il 97,5% di recensioni positive è la Galleria Borbonica di Napoli: i turisti sono infatti rimasti affascinati dal percorso nella Napoli sotterranea e hanno apprezzato e lodato la preparazione e la cortesia del personale.

Recensioni positive anche per il Lungomare di Salerno che fa registrare solo il 16% di turisti delusi.

Come è stata condotta l’analisi

Per condurre l’analisi sono state selezionate le 60 attrazioni turistiche delle 50 città più popolose d’Italia con almeno 1500 recensioni sul sito di recensioni turistiche Trip Advisor. La classifica finale si basa su un calcolo statistico del rapporto tra le valutazioni a 5 e 4 stelle e le valutazioni a 3, 2 e 1 stelle. Le valutazioni a 1, 2 e 3 stelle sono state classificate come un'esperienza deludente, mentre le valutazioni da 4 a 5 stelle sono state classificate come esperienze positive. In base al rapporto, è stata calcolata la percentuale di recensioni con esperienze positive.