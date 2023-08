Napoli, il Comune al fianco delle fasce più deboli della popolazione L'assessore Trapanese ha visitato alcune strutture che ospitano persone sole

Questa mattina l'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese e il direttore generale della Napoli Servizi, Ciro Turiello, hanno effettuato una visita ad alcune strutture comunali che ospitano persone sole o deboli che sono impegnate, con il supporto del personale della Napoli Servizi, in diverse attività.

Presso il lido di Bagnoli l'assessore ha incontrato alcuni bagnanti che hanno espresso apprezzamento per la recente iniziativa avviata dal Comune di Napoli con l'installazione degli ombrelloni. Successivamente si sono recati al centro comunale per anziani Signoriello dove il personale della Napoli Servizi, gli operatori OSA e gli addetti al trasporto H, nel corso dell'estate prestano la loro attività a favore degli anziani trasportandoli per qualche ora anche al mare o presso i centri di cura.

Infine si sono recati presso il Dormitorio pubblico di Via De Blasis, che accoglie numerosi ospiti senza fissa dimora, dove il personale della NS garantisce la pulizia e sanificazione ordinaria dei luoghi. "Il welfare non si ferma neanche ad agosto, sono tantissime le persone che vengono a chiedere aiuto e sono accolte, trovando ospitalità. Siamo stati sulla spiaggia di Bagnoli, dove abbiamo visto tante persone che accedevano alla spiaggia, così come alla rotonda Diaz.

Poi abbiamo visitato la Comunità alloggio "Giuseppe Signoriello", dove ci sono delle persone anziane che svolgono diverse attività, e infine il dormitorio pubblico di via De Blasiis, dove abbiamo incontrato i dipendenti di Napoli servizi, gli operatori, gli educatori e le suore che si occupano della struttura e dei suoi ospiti. Anche per i bambini sono tante le attività che il welfare durante l'estate ha messo in campo, ed è per questo che abbiamo voluto dedicare questa giornata a raccontare alcune delle tante cose che facciamo.

Il nostro ringraziamento va sempre agli operatori e a tutte le persone che lavorano, dalla direzione agli uffici, e rendono possibile tutto questo". Così l'assessore al Welfare Luca Trapanese.