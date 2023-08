Napoli dal 19 agosto lavori sulla metro linea 2, disagi e limitazione dei treni Fino al 27 agosto opere di manutenzione tra Barra e Campi Flegrei

Napoli continua a mantenere il suo record di città più amata e visitata del 2023. Una affluenza che è andata crescendo dall'inizio dell'anno e Il giorno di Ferragosto non ha deluso le aspettative: ma l'impegno dell'amministrazione comunale continua soprattutto per garantire servizi adeguati.

Ieri lo stop di due ore della funicolare ha causato qualche disagio e dal 19 agosto chiude anche anche la Linea 2 della metropolitana a Napoli. Un periodo di sosta forzata per lavori di rafforzamento sismico e impermeabilizzazione.

Uno stop estivo che cade proprio nel periodo di maggiore afflusso turistico per la città. Ma i lavori non riguarderanno tutta la linea. Le zone coinvolte sono quelle comprese tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Campi Flegrei con possibili complicazioni per gli spostamenti fino al 27 agosto. Prevista la limitazione di alcuni treni sulle linee Salerno – Napoli Campi Flegrei, Caserta – Napoli Campi Flegrei, e Torre Annunziata Centrale/Castellammare di Stabia – Napoli Campi Flegrei.

Ulteriori lavori nel tratto tra Napoli Gianturco e Napoli San Giovanni Barra. Sembra un bel rompicapo, ma non temete, ci sono delle soluzioni in vista Saranno messe in atto delle strategie per agevolare gli spostamenti: Un servizio navetta ogni 15 minuti tra Napoli Centrale e Napoli San Giovanni Barra. Corse extra ogni ora per Napoli Gianturco, in sintonia con i treni da e per Salerno. La parte della Linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli/Villa Literno resterà regolare.