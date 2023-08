Terremoto nei Campi Flegrei, Simeone: "Manca comunicazione tempestiva" L'intervento del presidente della commissione protezione civile del Comune di Napoli

Nell'area dei Campi Flegrei è stata registrata, tra la notte e la mattinata, una serie di scosse di terremoto, che hanno generato molta preoccupazione fra la popolazione, che ha avvertito chiaramente lo sciame sismico.

"Stamattina ho sentito la Protezione Civile di Napoli, che mi ha confermato che non si registrano danni. Al momento è in atto una verifica da parte dei Vigili del Fuoco su uno stabile privato in zona Pisciarelli/Fumarola ed una a Bagnoli - spiega il Cons. Nino Simeone Presidente della Commissione infrastrutture e Protezione Civile del Consiglio comunale di Napoli - Considerato il numero degli episodi tellurici in atto, e la magnitudo degli stessi, è adesso fondamentale una opportuna ed efficace comunicazione. Non può bastare un semplice comunicato stampa o un post sui social, che tra l'altro possono essere facilmente modificati e utilizzati da malintenzionati, ma bisogna attivare un numero verde UNICO a cui la popolazione può rivolgersi direttamente in caso di emergenza!"

"Ricordo che oltre al numero della Sala Operativa della Regione Campania, esiste anche il numero verde 800840840 della Protezione civile nazionale - continua Simeone - che ho gia contattato personalmente e a cui i cittadini possono rivolgersi, nonché una pagina dedicata sul sito istituzionale, che riporta le norme comportamentali indicate in caso di criticità nella zona flegrea: https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/norme-di-comportamento-campi-flegrei/, ma purtroppo tali indicazioni risultano poco visibili e scarsamente pubblicizzate.

Alcuni cittadini, invece, stanno contattando i centralini dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quello del Comune di Napoli ed il numero dei Vigili del Fuoco. Le informazioni vengono date sempre con grande garbo e spirito di collaborazione, ma alcune volte risultano contraddittorie, l'una con l'altra, inducendo confusione e disorientamento tra la popolazione.

A questo punto, per evitare inutili e dannosi allarmismi, ritengo necessario effettuare un incontro istituzionale per dare aggiornamenti alla cittadinanza sulla situazione "Bradisismo e Vesuvio", coinvolgendo l'INGV, la Protezione Civile della Regione Campania e del Comune di Napoli, il Comune di Pozzuoli e l'Osservatorio Vesuviano, al fine di mettere a punto, un "serio" piano di comunicazione da fornire ai cittadini, in tempo reale. Sono certo che tutti lavoreranno nella stessa direzione... e anche noi saremo pronti a fare la nostra parte!"