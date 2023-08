Allerta meteo in Campania: rischio temporali nelle aree meridionali L'avviso riguarda Piana del Sele, Cilento e Tanagro. Da domani allerta arancione per il caldo

Torna il caldo in Campania ma il meteo si conferma instabile. Non a caso la Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo Gialla per piogge e temporali valida a partire dalle 14 di oggi (domenica 20 agosto) fino alle 23.59 di stasera. L'avviso riguarderà i settori meridionali della regione dove potranno verificarsi temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associato a grandine, fulmini e raffiche di vento. L'allerta riguarderà Piana del Sele, Alto Cilento (zona 6), Tanagro (zona 7) e Basso Cilento (zona 8). Il maltempo, evidenzia la protezione civile regionale potrebbe provocare allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi. Da domani, inoltre, a Napoli sarà in vigore l'allerta arancione per il caldo: le temperature, anche a causa della forte umidità, potrebbero raggiungere i 36 gradi. Gli esperti invitano a prestare la massima prudenza, soprattutto nelle ore più calde della giornata.