Napoli, Simeone: rimuovere 'Venere degli stracci' da piazza Municipio A due mesi dall'incendio la piazza continua ad essere deturpata dalla struttura

"Sono trascorsi, oramai, due mesi dal rogo della "Venere degli stracci", un evento che ha suscitato grandissimo clamore, in Italia e non solo. Le immagini dell'opera d'arte avvolta dallefiamme, con il Maschio Angioino sullo sfondo, hanno fatto il giro del web. Ciò che oggi resta, al centro di Piazza Municipio, è solo l'enorme struttura metallica che sorreggeva l'installazione, e che restituisce, certamente, un'immagine negativa deleteria dell'intera città" Così in una nota stampa Nino Simeone (PSDI), presidente della prima commissione del Consiglio comunale di Napoli che ha chiesto di "rimuovere, con urgenza, tale impalcatura dalla Piazza simbolo di Napoli frequentata ogni giorno da migliaia di visitatori che giungono da tutto il mondo, al fine di ripristinare il decoro che questo luogo merita".