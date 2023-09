Il regalo di San Gennaro: Liberato in concerto per i detenuti di Poggioreale Martedi l'evento per i carcerati tossicodipendenti

Dopo il grande successo di ieri sera in Piazza Plebiscito dove si sono registrate più di 20mila presenze, il noto rappar mascherato martedì prossimo 19 settembre alle ore 11, presso il cortile esterno della Chiesa grande della casa circondariale "Giuseppe Salvia di Poggioreale", nell'ambito dell'iniziativa "Degni di Nota" si esibirà in concerto per le persone recluse tossicodipendenti.

Il concerto, si sottolinea, "vuole portare alla luce la questione carceraria, soprattutto per chi è piegato dalla fragile condizione della dipendenza da sostanze che aggrava la già pesante esperienza che rappresenta la reclusione". Il giorno 19 settembre è stato selezionato dall'artista per il valore simbolico che questa data ricopre per la città di Napoli, "la ricorrenza di San Gennaro è fortemente radicata nella cultura e tradizione napoletana, e per permettere di vivere quel giorno anche a chi, per diverse ragioni, non potrebbe altrimenti farlo". Il concerto si inserisce nell'iniziativa "Degni di Nota" che si concluderà il 21 settembre con un seminario presso la sala conferenze della casa circondariale di Poggioreale, "con l'obiettivo di raccontare il modello organizzativo altamente innovativo che si è riusciti a costruire all'interno della casa circondariale, garantendo ai detenuti tossicodipendenti le stesse prestazioni offerte ai cittadini liberi: sia in termini di assistenza sanitaria (medico infermieristica e psico sociale) che di attività socioriabilitative (laboratori di lettura, mediazione familiare ,mind fullness, artigianato, attività sportive, etc) nonché interventi di accompagnamento alla fruizione di misure alternative".