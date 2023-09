Da Napoli a Roma la protesta dei disoccupati: scontri con la polizia Decine di bus partiti da Napoli. Tensione manifestanti-forze dell'ordine in piazza S.Apostoli

Tafferugli tra i manifestanti e le forze dell'ordine in piazza Santi Apostoli a Roma. Momenti di tensione alla manifestazione dei disoccupati organizzati del Movimento 7 novembre partiti questa mattina da Napoli.

La manifestazione, come spiegato dai movimenti nei giorni scorsi, era stata organizzata per protestare contro il taglio del reddito di cittadinanza, l'immobilismo delle istituzioni e per andare a chiedere al Ministero del Lavoro e degli Interni "passaggi necessari per sbloccare la vertenza e valorizzare la formazione".

Decine di pullman organizzati dal movimento dei disoccupati appartenenti alle platee storiche napoletane sono andati a Roma. I manifestanti sono stati scortati dalle forze ell'ordine dalla stazione Anagnina a piazza Santi Apostoli.