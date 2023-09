Migranti, Manfredi: "Cpr e 18 mesi? Non vorrei si creassero dei lager" Il sindaco di Napoli esprime preoccupazione per le modifiche del Dl del Governo sui migranti

Sono preoccupato perché in passato, laddove sono stati aperti questi Cpr, alla fine non è che in 18 mesi si risolvono i problemi: non vorrei che si creassero dei lager che poi alla fine creano più conflitti e problemi di quelli che si vogliono risolvere, su questo mi muoverei con grande attenzione".

Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, parlando a margine del convegno 'Un paese due scuole. La dispersione scolastica in Italia' oggi a Palazzo Strozzi a Firenze. Il sindaco ha spresso dubbi sulla realizzazione di nuovi Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) e la modifica del termine di trattenimento di chi entra illegalmente in Italia, innalzato a 18 mesi, limite massimo consentito dalle attuali normative europee. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi in seguito all'emergenza sbarchi registrata a Lampedusa è arrivato in Consiglio dei ministri il via libera alla stretta dell'esecutivo sulla gestione dei flussi migratori.

"Dobbiamo partire da una constatazione - ha proseguito Manfredi - questi fenomeni migratori sono epocali, e tutti i governi sono in difficoltà. Quello che credo è che dobbiamo un po' dire la verità alle persone, e cioè che l'idea che noi possiamo fermare questi fenomeni migratori è un'idea impossibile, quello che ci vuole è da un lato una programmazione perché l'Europa ha bisogno di più persone, più lavoratori e di più famiglie, quindi bisogna aumentare i flussi regolari. Ma ci vuole anche più coesione europea: L'Italia non è la frontiera di se stessa, è la frontiera d'Europa, quindi un'Europa vera e seria si fa carico di questi problemi in maniera condivisa"