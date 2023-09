Salute e prevenzione, a Napoli visite gratis in Piazza Plebiscito Sabato 23 e domenica 24 settembre anche visite odontoiatriche e dermatologiche

Sabato 23 e domenica 24 settembre, l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia sarà tra i protagonisti delle "Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere" che si terranno a Piazza Plebiscito. Seconda edizione di una manifestazione di grande successo approvata dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessore alla Salute e al verde Vincenzo Santagada.

In particolare, i medici e odontoiatri saranno impegnati tra visite di controllo per la salute orale in collaborazione il Corpo di Soccorso Internazionale Universo Humanitas, consulenze psicologiche rese in sinergia con l'Ordine degli Psicologi della Campania, visite dermatologiche in collaborazione con l'U.O.C. di Dermatologia della Federico II e nozioni di primo soccorso affidate alle donne e agli uomini del 118.

"Lo scorso anno questo grande progetto voluto dal Comune su iniziativa dall'Assessore Santagada ha riscosso uno straordinario successo - dice il presidente dell'Ordine Bruno Zuccarelli - Come l'anno scorso abbiamo scelto di esserci per rispondere alle richieste dei cittadini con tante visite gratuite e con l'obiettivo di promuovere corretti stili di vita. Mai come oggi offrire ai cittadini consulenze e visite gratuite è cruciale. Purtroppo, gli investimenti in sanità restano ancora oggi insufficienti e spesso le liste d'attesa sono infinite. C'è una enorme richiesta di salute che non il pubblico, ridotto allo stremo, non riesce a soddisfare. Ma dobbiamo lottare per evitare che le cure di qualità siano ad esclusivo appannaggio di chi può permettersele».

Le visite odontoiatriche di controllo si potranno effettuare gratuitamente sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Le visite odontoiatriche serviranno a valutare lo stato di salute della bocca e in subordine a consigliare una visita successiva per eventuali cure. Gli Odontoiatri distribuiranno in Piazza del Plebiscito anche dei flyer con un QR code attraverso il quale, in un minuto, sarà possibile fornire informazioni sulle modalità di accesso alle cure odontoiatriche nella città di Napoli e provincia e individuare le difficoltà dei cittadini nel prendersi cura o meno della propria salute.

Le visite della Clinica dermatologica saranno invece disponibili sabato tra le 10.00 e le 14.00 e domenica dalle 14.00 alle 18.00. Le consulenze psicologiche saranno invece disponibili nella giornata di sabato dalle 14.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00. Infine, le nozioni di primo soccorso e manovre di disostruzione impartite dagli equipaggi del 118 si terranno sabato tra le 14.00 e le 18.00 e domenica tra le 10.00 e le 14.00.