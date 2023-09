Prevenzione, il Cardarelli in Piazza Plebiscito con ambulatori ed eccellenze 23 e 24 settembre - Area Ospedali, Postazione 07

L’Ospedale Cardarelli partecipa anche quest’anno alla seconda edizione delle “Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere, manifestazione rivolta a tutti i cittadini che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 settembre a Piazza Plebiscito con un programma di incontri divulgativi, informativi e di orientamento a cura degli specialisti del Cardarelli.

Nella due giorni si terranno sessioni divulgative, aperte a tutti, durante le quali i cittadini avranno la possibilità di interagire e porre domande agli esperti del nostro ospedale, che affronteranno i temi della:

Preparazione al parto, Gestione delle emorragie da ferite, Prevenzione delle grandi ustioni, gestione delle ustioni , Rischio e prevenzione avvelenamenti, Genetica Medica.

Inoltre, gli specialisti di diverse discipline ambulatoriali del Cardarelli, offriranno gratuitamente consulenze informative e di orientamento sui percorsi di cura offerti dal nostro ospedale.

In entrambe le giornate dalle 10.00 alle 18.00 saranno presenti i medici e gli infermieri e il personale dello Sportello Amico Trapianti per raccogliere adesioni alla donazione e fornire informazioni.



Di seguito il programma completo delle attività del Cardarelli in Piazza Plebiscito



Sabato 23 settembre ore 10.00 - 13.00 Area Ospedali Postazione 07



- Dermatologia: Psoriasi e dermatite atopica

- Odontostomatologia: Patologie tumorali del cavo orale

- Genetica medica: Sterilità e Poliabortività, Forme familiari tumorali, Malattie Rere

- Ginecologia e Ostetricia: Valutazione e orientamento per la salute della donna

Sabato 23 settembre ore 14.00 - 18.00 Area Ospedali Postazione 07

- Genetica medica: Sterilità e Poliabortività, Forme familiari tumorali, Malattie Rere



Domenica 24 settembre ore 10.00 - 13.00 Area Ospedali Postazione 07

- Dermatologia: Osservazione in epiluminescenza per controllo nei

- Neurofisiopatologia: Malattie neuromuscolari e del movimento

- Neurologia: Cefalee, Malattie cerebrovascolari e Malattie Rare

Domenica 24 settembre ore 14.00 - 18.00 Area Ospedali Postazione 07

- Ginecologia e Ostetricia: Valutazione e orientamento per la salute della donna

- Odontostomatologia: Patologie tumorali del cavo orale

- Neurologia: Cefalee, Malattie cerebrovascolari e Malattie Rare

Incontri divulgativi con gli specialisti del Cardarelli:

Sabato 23 settembre

ore 10.00: “Preparazione al parto” a cura dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia;

ore 11.00: “Gestione delle emorragie e trattamento delle ferite a seguito di incidenti” a

cura dell’Unità Trauma Center;

ore 12.00: “Avvelenamento per ingestione di sostanze tossiche e prevenzione delle ustioni da uso improprio di alcol denaturato” a cura del Centro AntiVeleni e dell‘Unità Grandi Ustionati;

ore 17.00: “La genetica medica e la diagnosi precoce nei percorsi” di cura

dell’Unità di Genetica Medica;

Domenica 24 settembre

ore 12.00: “La genetica medica e la diagnosi precoce nei percorsi di cura” a cura dell’Unità di Genetica Medica;

ore 15.00: “Preparazione al parto” a cura dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia;

ore 16.00: “Avvelenamento per ingestione di sostanze tossiche e prevenzione delle ustioni da uso improprio di alcol denaturato” a cura del Centro AntiVeleni e dell‘Unità Grandi Ustionati;

ore 17.00: “Gestione delle emorragie e trattamento delle ferite a seguito di incidenti” a cura dell’Unità Trauma Center.

Gli incontri e le attività sono aperte al pubblico e fino ad esaurimento posti.