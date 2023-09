Napoli, domani la manifestazione per difendere il diritto alla città L'appuntamento è alle 17 a piazza degli Artisti.

La mobilità sostenibile e il riassetto idrogeologico; l'accessibilità libera e gratuita alla costa ed alle spiagge della città e la tutela del verde e dell'acqua pubblica; le politiche di sostegno al reddito e la cura e la valorizzazione delle periferie; il rafforzamento della sanità pubblica ed un turismo non invasivo che espelle i residenti dal centro storico; l'uso di energie alternative e una maggiore presenza di luoghi di cultura.

Per rivendicare questi ed altri diritti domani a Napoli è in programma una manifestazione promossa da diverse associazioni e realtà del capoluogo campano. L'appuntamento è alle 17 a piazza degli Artisti.

"Domani sarò al corteo cittadino anche e soprattutto per dire 'no' ai parcheggi sotterranei". Così la consigliera regionale della Campania Maria Muscarà (Misto), che aggiunge: "la lista è infinita, troppe cose sono state sbagliate da questa classe dirigente e da napoletana non posso che stare al fianco alla Rete sociale Nobox, al Coordinamento Mare libero e gratuito Napoli ed alle tantissime associazioni presenti sul territorio". "E' una manifestazione - sottolinea Muscarà - per tutta la città e tutti i quartieri di Napoli, non è localizzata. Da anni portiamo insieme queste battaglie su quei tavoli, le mie battaglie sono le loro. Sarà una manifestazione numerosa con tantissime sigle di cittadini stanchi, vogliamo difendere il nostro diritto alla città, niente di più. Ormai questi sciacalli fanno quello che vogliono. Diritto alla città oltre al baccalà"