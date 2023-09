Circumvesuviana: domenica di disagi col maltempo. Chiusa fermata Difficoltà anche a Torre del Greco e nelle corse per Sorrento e Poggiomarino

Domenica di disagi per gli utenti della Circumvesuviana, che anche oggi sconta i problemi legati al maltempo che si è abbattuto ieri tra NAPOLI e provincia, oltre alle perenni questioni infrastrutturali che caratterizzano le linee gestite dall'Eav. Come fa sapere direttamente l'Ente Autonomo Volturno, "a causa delle problematiche legate alle avverse condizioni metereologiche di ieri, la fermata di Volla ( NAPOLI) è momentaneamente inibita al servizio viaggiatori". Motivi tecnici sono invece alla base delle difficoltà riscontrate alla stazione di Leopardi, nella città di Torre del Greco, che hanno portato alla soppressione di quattro treni (quelli delle ore 8:57 da NAPOLI per Torre Annunziata ; delle 9:30 da NAPOLI per Torre Annunziata, delle 9:45 da Torre Annunziata per NAPOLI ; delle 10:21 da Torre Annunziata per NAPOLI ). Ritardi consistenti si sono registrati nelle corse delle 6:52 da NAPOLI per Sorrento (31 minuti ) e delle 7:02 da NAPOLI per Poggiomarino (24 minuti).