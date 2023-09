Sciame sismico, il sindaco di Pozzuoli: "Domani scuole aperte" "Nessuna criticità ma ulteriori controlli in due istituti"

Domani gli studenti di Pozzuoli entreranno regolarmente in classe. Lo ha comunicato il sindaco Luigi Manzoni dopo che i tecnici hanno completato le verifiche sulle strutture scolastiche del territorio comunale in seguito allo sciame sismico che tanta paura ha provocato in tutti i Campi Flegrei.

"Abbiamo completato le verifiche tecniche in tutti gli istituti scolastici di Pozzuoli, in aggiunta a quelle già effettuate nei mesi di agosto e settembre e non sono emerse criticità, pertanto domani le scuole saranno regolarmente riaperte" dice il sindaco di Pozzuoli "In due edifici, la Scuola elementare Trincone sita in Rione Solfatara ed il Plesso infanzia Andersen sito in via Parini,19, sono necessari ulteriori controlli. Capisco il disagio arrecato, ma la sicurezza dei bambini è la nostra priorità". "É un periodo difficile per tutti, - sottolinea Manzoni - stiamo dormendo molto poco ed il nervosismo si fa sentire, ma insieme riusciremo a gestire questo momento come una vera comunità. Io sono con voi e al lavoro per voi".