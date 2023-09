Ricorrenza di San Michele Arcangelo: Polizia in festa La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall'arcivescovo Domenico Battaglia

Domani, alle 10.30, presso la Basilica di Santa Lucia a Mare, in via Santa Lucia 3, sarà celebrata la santa messa in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall'arcivescovo Domenico Battaglia e concelebrata dal cappellano territoriale della polizia frate Pasquale Matuozzo.

All’evento parteciperanno autorità civili, militari e politiche della provincia di Napoli, una rappresentanza dell’associazione nazionale polizia di stato, familiari delle vittime del dovere e dei caduti in servizio nonché rappresentanti delle realtà associative locali.

Le celebrazioni per San Michele Arcangelo saranno accompagnate, inoltre, dal “Family Day”, volto a favorire momenti di aggregazione tra il personale ed i propri familiari nei luoghi e negli ambienti di lavoro.