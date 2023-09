Rischio sismico, a Napoli una campagna capillare nelle scuole Mercoledi si riunirà la Commissione consiliare Protezione Civile del Consiglio Comunale di Napoli

Mercoledì 4 ottobre si riunirà la Commissione consiliare Protezione Civile del Consiglio Comunale di Napoli, alla quale sono stati invitati l’Assessore alle Infrastrutture Cosenza, l’Assessore all’Istruzione Striano, il Dirigente del Servizio Protezione Civile, la Responsabile dell’Area Educazione e il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Napoli, insieme a tutte le associazioni di volontariato che si occupano di Protezione Civile sul territorio cittadino, per discutere sulle attività di supporto in tema di Protezione Civile. Lo comunica il consigliere Nino Simeone (Presidente della Commissione Infrastrutture e Protezione Civile del Consiglio comunale di Napoli).

Dopo gli eventi sismici di questi ultimi giorni, che comprensibilmente hanno generato molta preoccupazione tra la popolazione, soprattutto tra i residenti dell’area flegrea, si è deciso in Consiglio Comunale di convocare una Commissione specifica per discutere di questa situazione.

"L’obiettivo di questo incontro sarà quello di raccogliere le idee e mettere a punto una seria e capillare campagna di comunicazione in tutte le scuole napoletane e presso i luoghi di lavoro, per informare i cittadini, partendo dai ragazzi, su quali siano i corretti comportamenti da adottare

nell’eventualità di altri eventi sismici, sia individualmente, sia in famiglia - spiega Simeone - Come sappiamo, la situazione dello sciame sismico dei Campi Flegrei viene costantemente monitorata dagli Organi scientifici competenti: c’è particolare attenzione agli eventi, ma non vi è alcun allarme.

Ritengo fondamentale che vi sia un migliore coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze. Lo scopo di questa riunione, senza voler creare alcun allarmismo, vuole appunto essere quello di condividere le informazioni tra la Protezione Civile comunale, la Giunta, il Consiglio comunale, le associazioni di Protezione Civile accreditate e gli Organi scientifici nazionali e regionali".