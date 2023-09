Napoli, 10 anni insieme: Caravaggio Sporting Village, è un giorno speciale Il centro sportivo di Napoli festeggia i dieci anni di sport e successi

Dieci anni di sport e successi, dieci anni di Caravaggio Sporting Village. Oggi a Napoli, in via Terracina a Fuorigrotta, è in programma l'evento per celebrare i dieci anni di fitness e crescita del villaggio dello sport. Un evento che Ottochannel tv seguirà in diretta, sul canale 16 del digitale terrestre e in streaming su ottochannel.tv. In occasione dell'importante traguardo del villaggio dello sport, questo pomeriggio sarà premiato il tesserato del Caravaggio Vincenzo Boni, per i nuovi trionfi ottenuti al mondiale paralimpico. Ma non solo. Da sempre il Caravaggio è luogo di ritrovo, un club, una famiglia riunita intorno ai valori di sport e condivisione. E così oggi per festeggiare in programma un Apericena in Terrazza solarium, alle 19.30 tra musica e divertimento.

Negli anni il Caravaggio Sporting Village è diventato un punto di riferimento per i napoletani, appassionati del fitness ma non solo, con la sua area verde di oltre 20.000 mq . Nato dall’iniziativa imprenditoriale delle sorelle Rosanna e Valentina Vigorito, e` poi cresciuto con una spiccata vocazione sociale, diventando l’unico centro polisportivo in citta`. Caravaggio e`, per chi lo ha fondato e per chi lo conosce da sempre, il “Villaggio dello sport”; il centro nevralgico di sportivi e non che stimola socializzazione, empatia e condivisione del proprio impegno, gioendo insieme per i risultati ottenuti. Il Caravaggio Sporting Village e` la casa della sportivita` prima che dello sport.

Ampi spazi e offerte sportive complete e personalizzabili, il CSV e` dotato di parcheggi coperti per agevolare l’accesso alla clientela e la fruizione rilassata di tutti i nostri servizi dagli elevati standard qualitativi. Ambienti moderni, luminosi e rifiniti; personale altamente specializzato; attrezzi e macchinari all’avanguardia oltre allo sviluppo di progetti sociali e di coinvolgimento delle realta` locali e territoriali; Il Caravaggio nel suo crescere e migliorarsi è un riferimento non solo per lo sport, ma anche per il wellness.