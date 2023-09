Caravaggio, 10 anni di successi. De Luca: Straordinario, complimenti a Vigorito Il Governatore ospite del Villaggio dello Sport: investimento incredibile, sanata area abbandonata

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca è stato ospite del Caravaggio Sporting Village di Napoli, oggi a Fuorigrotta, per i dieci anni di attività del centro sportivo, durante un’emozionante cerimonia, che ha visto la dirigenza e proprietà del Villaggio dello Sport, di via Terracina, premiare il campione paralimpico Vincenzo Boni e gli altri atleti agonisti della struttura.

Un evento speciale, che ha raccolto applausi e consensi di personalità politiche e tanti cittadini, che si sono raccolti nel cuore del Villaggio dello Sport, per l’importante traguardo. Al tavolo dei relatori presente anche l’assessore regionale Antonio Marchiello, il Presidente Oreste Vigorito, sua figlia Rosanna che con sua sorella Valentina guida il Caravaggio Sporting Village, traghettandolo ogni anno verso nuovi successi e traguardi. Nato esattamente dieci anni fa, grazie al coraggio e intuizione del Presidente di Confindustria Campania e Benevento, Oreste Vigorito, il Villaggio dello Sport è diventato un riferimento assoluto per atleti di più discipline.

Gli auguri del Governatore al Presidente Vigorito

Oggi ad accogliere il Governatore De Luca, che ha colto l’occasione per augurare buon lavoro all’avvocato Vigorito neo presidente fresco di Nomina degli industriali campani, c’era la dirigenza della struttura e tutti i componenti della scuola calcio e delle squadre di nuoto: i due fiori all’occhiello del villaggio dello sport, che negli anni ha visto crescere e brillare il palma res dei suoi protagonisti. “Auguro buon lavoro al presidente Vigorito per il suo nuovo incarico, da numero uno degli industriali campani, che va ad aggiungersi a tutti gli altri suoi incarichi prestigiosi. Il presidente Vigorito mi aveva invitato più volte a venire in questo posto e nel decennale del Caravaggio mi sembrava doveroso salutare le famiglie e rendere omaggio ad un imprenditore che, con le sue figlie, ha avuto il coraggio di fare un investimento straordinario.

De Luca: da un luogo abbandonato è nato uno straordinario centro sportivo

Ricordo quest’area di Fuorigrotta, era una discarica era un luogo abbandonato Ora vedere qui questo centro, tra piscine, campetti di calcio, verde, terrazzamenti, i parcheggi: è una cosa incredibile, bisogna fargli i complimenti. Ne avessimo di più di imprenditori così con questo coraggio e inventiva e capacità di rischiare, perché alla base di questo progetto c’è un investimento importante”. Nel suo discorso il Governatore ha fatto riferimento ai gravi fatti di cronaca, che hanno scandito le ultime settimane tra violenza e devianze minorili.

De Luca: sono qui per rendere omaggio ad un grande campione: Vincenzo Boni

“E’ importante trasmettere valori positivi ai nostri ragazzi. Voglio rivolgere, in questa speciale occasione, un saluto speciale proprio a loro. Incrementare l’attività sportiva tra i giovani fa bene alla società. Insegna valori sani e fondamentali, oggi è una occasione preziosa per riflettere sull’importanza di un patto educativo e condiviso. Infine sono venuto a rendere omaggio a Vincenzo Boni, campione straordinario che è un esempio di vita. Vincenzo Boni ci insegna che non dobbiamo arrenderci mai e dobbiamo combattere sempre. Mi ha detto il presidente Vigorito che Vincenzo Boni ha raccolto oltre 40 medaglie, un atleta straordinario, un esempio di vita per tutti noi”.