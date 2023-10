Al Quirinale concerto dedicato al giovane Giovanbattista Cutolo Stasera il concerto, intanto a Napoli la maratona è iniziata con il ricordo di Giogò

Questa mattina il capo dello stato Sergio Mattarella ha ospitato al Quirinale l'orchestra Scarlatti, in cui suonava Giovanbattista Cutolo, ed ha incontrato la famiglia del giovane musicista prima del concerto con il quale ha voluto inaugurare la stagione di concerti nella cappella Paolina.

Il Concerto per Giovanbattista della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli sarà diretto da Daniele Giulio Moles. Il programma del concerto prevede musiche di Bach (con una trascrizione per quartetto di fiati dello stesso Giovanbattista Cutolo), Haydn e Strauss oltre a compositori della Scuola napoletana come Durante, Paisiello e Pilati. Il concerto prevede inoltre la partecipazione straordinaria di Alessio Allegrini, Primo corno dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che eseguirà l'Adagio del Concerto per corno n. 4 K 495 di Mozart. Red/Gca

Maratona nel ricordo di Giogò

Una sirena e poi l'annuncio: due minuti di silenzio per Giovanbattista Cutolo. È iniziata così, con il ricordo di Giogiò, il musicista di 24 anni ucciso un mese fa, il 31 agosto, in piazza Municipio, la Neapolis Marathon, gara sulla tradizionale dei 42,195 chilometri. Alla partenza circa 2500 atleti, provenienti da oltre 25 nazioni e 4 continenti, una grande festa internazionale che ha attraversato le strade di Napoli e il suo lungomare per poi chiudersi a piazza del Plebiscito con il trionfo del marocchino Hicham Boufars al primo posto seguito da Khalid Jibari, dietro, a completare il podio, l'italiano Antonino Tamarino.Tra le donne vince la keniana Teresiah Omosa.