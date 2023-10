Campi Flegrei:nuova scossa nel pomeriggio, sentita anche a Napoli Prosegue sciame sismico

Non accenna a diminuire lo sciame sismico che da settimane interessa i Campi Flegrei. Alle scosse registrate nella notte se ne è aggiunta un'altra di maggiore intensità, magnitudo 2.9, rilevata dai sismografi alle 15.33, profondità 2 km. Oltre che nell'area flegrea, il sisma è stato avvertito distintamente anche ai piani alti di diversi quartieri di Napoli. In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.