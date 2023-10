Area di sosta per la stampa allo Stadio Maradona, "Il comune deve intervenire" L'intervento dei consiglieri Simeone e Flocco, si chiede di individuare un'area apposita

I Consiglieri del Comune di Napoli Salvatore Flocco (M5S) e Nino Simeone (PSDI) sollevano con forza la questione dell’"area di sosta", nei pressi dello stadio “Maradona” di Fuorigrotta, che non è più garantita ai giornalisti.

"Una condizione alquanto imbarazzante - dichiara Simeone - , sia dal punto di vista organizzativo che gestionale. Davvero non si comprende il motivo di questa scelta e soprattutto resta oscura la disposizione di "sfratto", della quale il Consiglio comunale non era a conoscenza, e che crea enormi disagi di accesso alle decine e decine di professionisti della comunicazione che devono raggiungere l'impianto sportivo comunale durante gli incontri di calcio della SSC Napoli".

"Siamo una capitale europea, dunque dobbiamo comportarci come tale e garantire, così come avviene negli altri grandi impianti sportivi, un’adeguata accoglienza a questi professionisti, senza perdere altro tempo sull’argomento. Si trovi la soluzione per i giornalisti che devono svolgere semplicemente il proprio mestiere - conclude Il presidente della Commissione Infrastrutture - È un dovere della nostra Amministrazione farlo!"

Pertanto la Commissione Infrastrutture guidata da Nino Simeone ha inviato una lettera all'assessore alla mobilità Edoardo Cosenza, all'assessore alla legalità Antonio De Iesu e all'ssessore allo Sport Emanuela Ferrante e al comandante della Polizia Municipale Ciro Esposito.

Questo il testo della missiva.

In considerazione del numero, sempre elevatissimo, di spettatori che si recano allo Stadio “Maradona” e del conseguente e ben noto problema della carenza di spazi riservati alla sosta regolare dei veicoli durante le partite casalinghe del Napoli, e tenuto conto dei prossimi incontri di Champions League, che si terranno al “Maradona” e che richiameranno l’attenzione di centinaia di testate giornalistiche provenienti da tutto il mondo, si chiede di valutare l’opportunità di riservare, nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo di Fuorigrotta, un’apposita area per la sosta dei mezzi degli addetti Stampa.

Tale area potrebbe essere individuata in via Guglielmo Marconi o presso lo spazio antistante allo Stadio che, è bene ricordare, è di proprietà del Comune di Napoli ed attualmente è sempre libero ma presidiato dagli steward, così da consentire la sosta agevole e sicura dei mezzi della Stampa che assicurano la cronaca giornalistica delle partite e non solo.