Terremoto, il Comune assicura: Stadio Maradona ok, sgomberato stabile Via Righi Continuano i controlli dei tecnici del Comune dopo la scossa di ieri sera nelle scuole e sulle case

Sono proseguite per tutta la notte le verifiche da parte dei tecnici del Comune di Napoli a seguito delle segnalazioni pervenute al turno di guardia della Protezione Civile dopo la scossa di ieri sera.

Scuole, task force in azione

Il Comune di Napoli ha istituito una Task Force che sta effettuando un monitoraggio continuo sulle condizioni delle scuole, con particolare attenzione a quelle della Mucipalità 9 e 10.

A tutti i tecnici e ai direttori delle Municipalità è stato chiesto di garantire la regolarità del monitoraggio in collaborazione con i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle scuole.

Edilizia Privata, due famiglie evacuate in via Righi

La squadra tecnica in servizio è stata immediatamente raddoppiata per evadere le richieste di verifica pervenute. Nessun danno rilevato dai sopralluoghi in Via Catone, Via Russolillo e Via Marino.

Più complessa la situazione in Via Righi per un edificio composto di sei immobili: su diffida della Protezione Civile per due è stata ordinata l’impraticabilità parziale, per due il monitoraggio e per altri due l’impraticabilità totale con sgombero dei due nuclei familiari residenti. A supportare il lavoro della Protezione Civile sono state attivate nella notte anche due associazioni di volontariato che operano nell’area Fuorigrotta Bagnoli.

Stadio Maradona, nessuna criticità

Dal sopralluogo effettuato allo stadio maradona con l'assessore Cosenza non sono emerse criticità. Al momento ulteriori verifiche sono in corso al Rione Lauro.

Per tutte le segnalazioni, è possibile contattarei vigili del fuoco al 115

La comunicazione ai cittadini e le polemiche

"La comunicazione istituzionale è precisa e dettagliata. Non c'è nulla che non venga detto ai cittadini. In una situazione simile bisogna mantenere la calma e la prudenza. La cittadinanza deve essere maggiormente edotta di quelle che sono le pratiche che nei prossimi giorni metteremo in campo, domani c'è un'importante riunione in prefettura con tutte le parti coinvolte negli eventi del bradisismo e da lì potremo iniziare a dare anche maggiori informazioni sulle notizie reali sui piani di evacuazione che devono essere rivisti". Lo spiega, a margine di una conferenza stampa a palazzo San Giacomo, Salvatore Flocco, consigliere della Città metropolitana di Napoli con delega alla Protezione civile.