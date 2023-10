Verde urbano, Marrone: manutenzione ordinaria per preservare il decoro cittadino ll convegno promosso da Pubblici Giardini, Confapi Napoli e Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

Grande partecipazione al convegno formativo ‘Verde urbano tra gestione, sicurezza, vincoli e qualità della vita’, organizzato dall’associazione italiana Pubblici Giardini, delegazione Campania e Lazio, Confapi Napoli e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Napoli.

Presente una cospicua rappresentanza di iscritti all’ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Napoli e Odaf, nonché rappresentanti della società Italiana d’Arboricoltura (Sia) e di Arborete. Sono intervenuti, inoltre, gli enti patrocinanti, l’Anci e il Comune di Napoli nella persona dell’assessore al Verde e alla Salute Vincenzo Santagada che ha illustrato gli interventi imminenti per il verde pubblico, come l’affidamento alle ditte aggiudicatrici di sei parchi nella città di Napoli, il progetto di riqualificazione della villa comunale per un importo di 4 milioni di euro e il restauro e la riqualifica del Parco Virgiliano, da 2 milioni di euro.

“Una mattinata intensa - ha dichiarato Raffaele Marrone - presidente Confapi Napoli - ma ricca di spunti per compiere un primo passo verso una concreta attenzione verso il verde pubblico. Per candidarci a questa grande sfida, è necessario fare squadra e avere lungimiranza politica. All’amministrazione abbiamo chiesto di predisporre una pianificazione d’interventi di manutenzione ordinaria per il mantenimento quotidiano del decoro cittadino. C’è tanto da fare, ma siamo certi di essere sulla buona strada per una trasformazione soprattutto culturale e per creare un valore di sviluppo del settore”.

Soddisfatto della buona riuscita dell’evento anche Vincenzo Borrelli, consigliere Odaf Napoli e delegato Regione Campania Pubblici Giardini.

“Per la corretta gestione del verde urbano - ha dichiarato - occorre un approccio specialistico e interdisciplinare che affronti le diverse problematiche: agronomiche-forestali, architettoniche, urbanistiche e paesaggistiche-ambientali. Deve seguire criteri che assicurano coerenza progettuale, sostenibilità ambientale ed efficacia funzionale. Un ringraziamento va a tutti i relatori (magnifici per disponibilità e spessore degli argomenti), i partecipanti e a Cinzia Piccioni Ignorati, moderatore qualificato ed instancabile”.

Significativo il binomio verde pubblico e salute emerso dall’intervento di Francesco Ferrini, professore di arboricoltura e coltivazioni arboree presso l’Università degli Studi di Firenze. Argomento molto sentito soprattutto nelle grandi metropoli dove l’inquinamento è maggiore e, pertanto, la presenza di aree verdi potrebbe essere una vera e propria necessità.