Morti sul lavoro, Ricci (Cgil): "Servono fatti, basta chiacchiere" Il segretario generale della cgil Napoli e Campania interviene dopo l'ennesimo incidente sul lavoro

"Oggi un nuovo morto sul lavoro. Una strage ingiustificabile e incomprensibile. L'altro giorno i segretari generali di Cgil Cisl Uil hanno incontrato il Capo dello Stato proprio per rilanciare un accorato appello affinché il governo passi dalle parole ai fatti. Vogliamo difendere la dignità del lavoro e rivendicare il rispetto delle persone". É quanto afferma il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, in merito all'ennesima morte sul lavoro avvenuta oggi in un cantiere della metropolitana nel capoluogo campano.